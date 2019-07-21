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В Харьковскую область приехали автобусы с "титушками"

В Харьковскую область приехали автобусы с "титушками" - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
21.07.2019, 15:20

В Харьковскую область приехали шесть автобусов с молодыми людьми спортивного телосложения

В Харьковскую область приехали шесть автобусов, в которых были молодные мужчины спортивного телосложения. Об этом пресс-секретарь Нацполиции Харьковской области Елена Баранник рассказала телеканалу 112.

Автобусы остановились в Изюмском районе. Известно, что они приехали из Киевской, Донецкой и Харьковской областей. На место вызвали правоохранителей, так как столь большая группа людей вызвала подозрение.

Полицейские попытались узнать, какова цель приезда, но пассажиры на этот вопрос не ответили.

Баранник напомнила, что в Харькове три избирателя порвали бюллетени. Пьяный 59-летний мужчина пришел на избирательный участок, взял свой бюллетень, а потом порвал и выбросил возле урны. Похожие ситуации произошли еще на двух участках, однако в этом были замешаны уже две женщины.

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