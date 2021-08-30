В Херсонской области патрульные "зарабатывали" по 25000 в день на фурах с перегрузом – СБУ

В Херсонской области СБУ разоблачила сотрудников патрульной полиции, которые, по версии следствия, брали взятки с водителей грузовиков за провоз груза, превышающего норму по весу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ведомстве говорят, что трое патрульных требовали по 500 грн с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку таких грузов.

Полицейские "проверяли" грузовики на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель — посредник, сообщили в СБУ.

По данным следствия, схема работала с октября 2020 года и приносила дельцам 25 000 грн ежедневно.

Сейчас двое подозреваемых задержаны. Продолжаются обыски. К этому моменту уже изъято большое количество наличности, платежные карточки, по которым проходили расчеты, сообщили в Службе безопасности.

Уголовное дело открыто по статьям о совершении преступления группой лиц и о получении неправомерной выгоды.

3 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

За превышение габаритно-весовых норм на 5-10% штраф, согласно закону, составит 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), при превышении норм на 10-20% штраф вырастет до 1000 минимумов (17 000 грн), на 20-30% – 2000 необлагаемых минимумов (34 000 грн), свыше 30% – 3000 минимумов (51 000 грн).

Вадим Ребрина

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