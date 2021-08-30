UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсонской области патрульные "зарабатывали" по 25000 в день на фурах с перегрузом – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 17:02
В Херсонской области патрульные
e8ebcd18ee94b110191f97093b1c20f1

В Херсонской области СБУ разоблачила сотрудников патрульной полиции, которые, по версии следствия, брали взятки с водителей грузовиков за провоз груза, превышающего норму по весу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ведомстве говорят, что трое патрульных требовали по 500 грн с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку таких грузов.

Полицейские "проверяли" грузовики на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель — посредник, сообщили в СБУ.

По данным следствия, схема работала с октября 2020 года и приносила дельцам 25 000 грн ежедневно.

Сейчас двое подозреваемых задержаны. Продолжаются обыски. К этому моменту уже изъято большое количество наличности, платежные карточки, по которым проходили расчеты, сообщили в Службе безопасности.

Уголовное дело открыто по статьям о совершении преступления группой лиц и о получении неправомерной выгоды.

3 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

За превышение габаритно-весовых норм на 5-10% штраф, согласно закону, составит 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), при превышении норм на 10-20% штраф вырастет до 1000 минимумов (17 000 грн), на 20-30% – 2000 необлагаемых минимумов (34 000 грн), свыше 30% – 3000 минимумов (51 000 грн).

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция полиция грузовик взятка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
парикмахер - колорист
Одесса PIED-DE-POULE
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 