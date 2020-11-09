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В Херсонской области перевернулся автобус: есть погибшие и пострадавшие – видео

09.11.2020, 12:22
В Херсонской области перевернулся автобус: есть погибшие и пострадавшие – видео - Фото
ДТП в Херсонской области (Фото: пресс-служба областной полиции)

В аварии травмы получили десять человек, двое погибли

Сегодня утром в Херсонской области в районе села Садово Белозерского района перевернулся рейсовый автобус, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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По словам начальника отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрия Думанского, 51-летний водитель маршрутного автобуса Эталон, двигаясь из села Садово в направлении села  Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 травмированных", – отметили в полиции.

Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В полиции уточнили, что за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

  • 2 ноября под Черниговом произошло смертельное ДТП с участием главы одной из местных прокуратур области.
Арина Толина
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