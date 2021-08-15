В Херсонской области погиб полицейский: его зарезали на вызове

Сегодня в селе Веселое Херсонской области полицейский Алексей Кустов и медик получили ножевые ранения во время обслуживания вызова, правоохранитель не выжил. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По словам начальника областной Нацполиции Александра Прокудина, утром 15 августа на номера 102 и 103 позвонила жительница села Веселое.

"Женщина сообщила, что у ее 44-летнего сына, который находится на учете, произошло резкое обострение психического заболевания. Также мать сообщила, что успела закрыть сына в летней кухне", – говорится в сообщении.

На вызов выехала группа реагирования местного подразделения полиции и скорая помощь. "Когда полицейский и медсотрудник зашли во двор больной мужчина, выломав двери, с ножом в руках выбежал на улицу и нанес ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту. Полицейский от полученного ранения по дороге в больницу умер", – заявляют в полиции, уточняя, что угрозы жизни медсотрудника нет.

Злоумышленника обезоружили бойцы полицейского спецназа, прибившие на помощь. Сейчас мужчина задержан, предварительная квалификация – посягательство на жизнь полицейского, предусматривающее лишение свободы сроком от девяти до 15 лет или пожизненное.

По данным пресс-службы МВД, полицейского звали Алексей Кустов.

13 августа в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП с участием полицейских: погибли трое сотрудников уголовного розыска.

Владислав Сердюк

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