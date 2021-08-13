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В Одесской области в ДТП погибли трое сотрудников уголовного розыска: видео

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 20:45
В Одесской области в ДТП погибли трое сотрудников уголовного розыска: видео - Фото
На месте ДТП (Фото: Нацполиция)

Сегодня, 13 августа, в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП с участием полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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По предварительной информации, служебный автомобиль сотрудников Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области съехал в кювет, столкнулся с бетонной опорой и перевернулся на правую сторону. Трое полицейских погибли на месте, еще один офицер с тяжелыми травмами был доставлен в местную больницу.

Полицейские возвращались в Одессу из командировки в Измаил. Авария произошла в селе Зоря.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Открыто дел по статье о нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Дело будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.

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Наталия Медведева
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дтп полиция одесская область
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