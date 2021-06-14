UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Румынии разбился автобус с украинцами: двое погибли, еще двое в тяжелом состоянии

14.06.2021, 16:36
В Румынии разбился автобус с украинцами: двое погибли, еще двое в тяжелом состоянии - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

На трассе Дева-Нэдлак в Румынии произошло ДТП с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чехию – погибли двое человек, еще двое украинцев в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Об этом в комментарии LIGA.net сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением – микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди", – сказал дипломат.

По информации МИД, в автобусе находились 16 украинцев и один гражданин Молдовы.

Сообщается, что украинские диппредставители начали взаимодействие с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП.

По информации румынских спасателей, авария произошла сегодня утром – около 03:40. В тяжелом состоянии находились 3 человек, еще 12 получили различные травмы, которые не несут угрозу для жизни.

Читайте также: ДТП в Польше. Врачи одной из больниц отказывали в помощи украинцам – консул 

Станислав Стороженко, Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтп погибшие авария автобус чехия Румыния Молдова Дева-Нэдлак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 