В Румынии разбился автобус с украинцами: двое погибли, еще двое в тяжелом состоянии

На трассе Дева-Нэдлак в Румынии произошло ДТП с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чехию – погибли двое человек, еще двое украинцев в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Об этом в комментарии LIGA.net сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением – микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди", – сказал дипломат.

По информации МИД, в автобусе находились 16 украинцев и один гражданин Молдовы.

Сообщается, что украинские диппредставители начали взаимодействие с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП.

По информации румынских спасателей, авария произошла сегодня утром – около 03:40. В тяжелом состоянии находились 3 человек, еще 12 получили различные травмы, которые не несут угрозу для жизни.

6 марта в Польше попал в ДТП автобус Познань-Херсон. Сначала сообщалось о гибели шести украинцев, позже стало известно, что подтверждена смерть пяти человек.

МИД назвал предварительной причиной аварии то, что водитель не справился с управлением.

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Станислав Стороженко , Владислав Сердюк

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