"Не справился водитель". В МИД назвали предварительную причину смертельного ДТП в Польше

Смертельное ДТП с украинским автобусом в Польше, предварительно, произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Как отмечается, автобус имел украинскую регистрацию, ехал из Познани в Херсон, авария случилась около 02:00 ночи в местности Кашице в Прикарпатском воеводстве.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, после чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

В автобусе находились 57 украинцев, шестеро погибли, 35 – госпитализированы в больницы городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна-Мала, пишет МИД.

Сейчас совместно с Львовской облгосадминистрацией и перевозчиком МИД решает вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали или в ближайшее время будут выписаны из больницы.

Для информирования семей пострадавших и погибших круглосуточно работают горячие линии генконсульства в Люблине (+48 784 138 555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

28 февраля сообщалось, что в результате ДТП в Польше погибли двое украинцев.

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Марк Сировой

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