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Смертельное ДТП украинского автобуса в Польше. Гибель шестого человека не подтвердилась

06.03.2021, 16:43
Смертельное ДТП украинского автобуса в Польше. Гибель шестого человека не подтвердилась - Фото
Попавший в аварию в Польше украинский автобус (Фото: RMF24-PAP)

Информация о смерти шестого пассажира украинского автобуса, попавшего в аварию в Польше, пока не подтверждается. Об этом сообщил пресс-секретарь воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук, передает RMF 24.

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"По состоянию на данный момент информация о смерти шестого человека в ДТП не подтверждается", – сказал Мельничук.

По его словам, 29 пострадавших пассажиров автобуса разместили в шести польских больницах, состояние 14-ти из них тяжелое. К 14:00 девять человек выписали.

Мельничук сообщил, что, по предварительной информации, все 57 пассажиров – граждане Украины.

Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил Укринформу, что информация о состоянии лица, о котором ранее сообщали как об умершем в больнице, уточняется.

По словам дипломата, перевозчик предоставил два автобуса, на которых украинцы, не получившие серьезные травмы, смогут вернуться в Украину.

Один из автобусов заберет 18 человек, которых после аварии разместили в школьном общежитии в городе Ярославе. Второй перевезет легко травмированных, которые пока находятся в больницах, но их состояние не требует дальнейшего наблюдения врачей.

Замначальника государственной пожарной службы Подкарпатского воеводства Даниэль Дриняк отметил, что спасательная операция была очень сложной: после ДТП самостоятельно выбраться из автобуса смогли только четыре человека, остальных спасатели достали с применением специального оборудования.

По словам Дриняка, к операции привлекли более 100 спасателей, тяжелую технику, дроны.

Замначальника полиции Подкарпатского воеводства Збигнев Сова сообщил, что пока рано говорить о причинах автокатастрофы, это выяснит следствие. У обоих водителей автобуса взята кровь на анализы на предмет исключения содержания в организме алкоголя или других веществ.

  • 6 марта в Польше попал в ДТП автобус Познань-Херсон. Сначала сообщалось о гибели шести украинцев, позже стало известно, что подтверждена смерть пяти человек.
  • МИД назвал предварительной причиной аварии то, что водитель не справился с управлением.

Читайте также: Под Одессой автомобиль полиции стал участником ДТП. Один человек погиб, трое травмированы

Наталия Медведева
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