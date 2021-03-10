ДТП в Польше. Врачи одной из больниц отказывали в помощи украинцам – консул

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Одна из польских больниц отказывалась предоставлять помощь пострадавшим в ДТП украинцам, потому что свои страховые полисы они потеряли в аварии. Об этом в эфире канала Украина 24 заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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Речь идет о ДТП, в которое 6 марта в Польше попал автобус Познань-Херсон. Погибли пять человек, пострадали более 30. В польских больницах сейчас, по словам консула, находятся 22 украинца.

Павлюк рассказал, что у него "был очень серьезный разговор на повышенных тонах" с врачами одной из больниц, которые отказывались принимать двух украинцев — мужчину и женщину — по той причине, что у них не было страховых полисов. Но, как объяснил консул, полисы на самом деле есть, просто украинцы потеряли их во время аварии. После этого разговора пострадавшим начали оказывать помощь, сказал дипломат.

Он утверждает, что данная больница уже не первый раз так относится к гражданам Украины.

"Раньше была авария, разбился автобус на Подкарпатье, и с ними была такая же проблема — не хотели оказывать помощь. Наш почетный консул в Перемышле заплатил в кассу 15 000 злотых из своего кармана, и только после этого они начали оказывать помощь", – рассказал дипломат.

Он намерен провести личный разговор с воеводой Подкарпатского воеводства Евой Ленярт об этой ситуации.

Павлюк поблагодарил врачей семи других польских больниц, которые помогли украинцам.

По состоянию на вчерашний день в польских больницах оставались 22 гражданина Украины, сказал консул. Всем им необходимы операции. Два человека находятся в тяжелом состоянии — девочка в Перемышле и мужчина в Жешуве. Остальные — средней тяжести.

ДОПОЛНЕНО В 18:30. Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий передал изданию Главком письмо, в котором заявил, что украинский консул предоставил неправдивые данные.

"В связи с ложной информацией, предоставленной Генеральным консулом Украины в Люблине господином Василием Павлюком о том, что якобы врачи больницы в Ярославе отказались оперировать пострадавших в аварии украинского автобуса, которая произошла ночью с 5 на 6 марта, из-за отсутствия страховки, я хотел бы заверить, что местная больница оказала помощь всем одиннадцати гражданам Украины, которые оказались там после катастрофы на автостраде А4", – говорится в письме.

По словам Цихоцкого, возможное отсутствие страховки в этом случае не имело значения.

6 марта в Польше попал в ДТП автобус Познань-Херсон. Сначала сообщалось о гибели шести украинцев, позже стало известно, что подтверждена смерть пяти человек.

МИД назвал предварительной причиной аварии то, что водитель не справился с управлением.

Вадим Ребрина

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