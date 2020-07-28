В Херсонской области погиб полицейский: он спасал детей, которых уносило в море

33-летний старший сержант Нацполиции погиб в Херсонской области, когда пытался спасти детей, которых уносило в море

В Херсонской области погиб 33-летний полицейский. Он пытался спасти детей, которых уносило в море на надувных кругах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Полицейский увидел, что группу подростков на надувных кругах волна и течение уносят на глубину. Он кинулся им на помощь, а следом - другие взрослые. Подросткам помогли добраться до берега. Когда все успокоились, то заметили, что полицейский, который первым пошел на помощь, исчез.

Позже его нашли мертвым. Следствие устанавливает обстоятельства гибели.

19 июня сообщалось, что в Днепре смертельно раненый полицейский задержал подозреваемого в разбое.

Владислав Сердюк

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