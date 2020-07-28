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В Херсонской области погиб полицейский: он спасал детей, которых уносило в море

28.07.2020, 11:50
В Херсонской области погиб полицейский: он спасал детей, которых уносило в море - Фото
Фото - пресс-служба МВД

33-летний старший сержант Нацполиции погиб в Херсонской области, когда пытался спасти детей, которых уносило в море

В Херсонской области погиб 33-летний полицейский. Он пытался спасти детей, которых уносило в море на надувных кругах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

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Полицейский увидел, что группу подростков на надувных кругах волна и течение уносят на глубину. Он кинулся им на помощь, а следом - другие взрослые. Подросткам помогли добраться до берега. Когда все успокоились, то заметили, что полицейский, который первым пошел на помощь, исчез. 

Позже его нашли мертвым. Следствие устанавливает обстоятельства гибели. 

Владислав Сердюк
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