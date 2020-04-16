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В Херсонской области взорвался грузовик ВСУ с боеприпасами: фото

В Херсонской области взорвался грузовик ВСУ с боеприпасами: фото - Фото
Фото: dbr.gov.ua
16.04.2020, 20:08

ГБР устанавливает причину возгорания автомобиля ВСУ

Сегодня в Херсонской области во время движения загорелся грузовой автомобиль ВСУ с боеприпасами. В результате детонации никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 УК).

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.

10 апреля в Мелитополе совершил аварийную посадку самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Госбюро расследований открыло уголовное дело.

Вадим Ребрина
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