В Херсонской области взорвался грузовик ВСУ с боеприпасами: фото

Фото: dbr.gov.ua

Сегодня в Херсонской области во время движения загорелся грузовой автомобиль ВСУ с боеприпасами. В результате детонации никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 УК).

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.

10 апреля в Мелитополе совершил аварийную посадку самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Госбюро расследований открыло уголовное дело.