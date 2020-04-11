В Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель ВСУ. Открыто дело

Фото: dbr.gov.ua

10 апреля в Мелитополе совершил аварийную посадку самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Госбюро расследований открыло уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Дело открыто по факту нарушения правил полетов, повлекшего тяжкие последствия (ст. 416 УК).

По предварительной информации, пилот одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета МиГ-29 нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета.

В результате происшествия ни один человек не пострадал.

Следователи ГБР выясняют причины происшествия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.

Сегодня министр обороны Андрей Таран заявил, что в ВСУ в условиях пандемии коронавируса не хватает защитных средств для военных.