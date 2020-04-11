Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель ВСУ. Открыто дело

В Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель ВСУ. Открыто дело - Фото
Фото: dbr.gov.ua
11.04.2020, 23:49

В ГБР считают, что пилот нарушил правила полетов, и это привело к повреждению самолета

10 апреля в Мелитополе совершил аварийную посадку самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Госбюро расследований открыло уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Дело открыто по факту нарушения правил полетов, повлекшего тяжкие последствия (ст. 416 УК).

По предварительной информации, пилот одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета МиГ-29 нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета.

В результате происшествия ни один человек не пострадал.

Следователи ГБР выясняют причины происшествия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.

Сегодня министр обороны Андрей Таран заявил, что в ВСУ в условиях пандемии коронавируса не хватает защитных средств для военных. 

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
ВСУ самолет гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 