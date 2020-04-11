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Глава Минобороны заявил, что для военных ВСУ не хватает защитных средств

Глава Минобороны заявил, что для военных ВСУ не хватает защитных средств - Фото
Андрей Таран (Фото: Минобороны)
11.04.2020, 20:21

По словам министра обороны Андрея Тарана, военным медикам в ВСУ не хватает индивидуальных средств защиты от COVID-19

Министр обороны Андрей Таран заявил, что в ВСУ в условиях пандемии коронавируса не хватает защитных средств для военных. Об этом он сказал в интервью ТСН.Тиждень, которое опубликовано на сайте Минобороны.

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У Тарана спросили, хватает ли защитных средств для военнослужащих и военных медиков.

"Откровенно говоря, нет. Не хватает. Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает. Но мы ведем работу...", - сказал Таран.

По его информации, в ВСУ есть три передвижные мобильные лаборатории для тестов на коронавирус.

Министр отметил, что на фронте очень тяжело соблюдать меры безопасности, в частности, социальную дистанцию. "Безусловно, если у нас появится коронавирус в тех частях, которые задействованы в боевых действиях, находящихся на передовой, это будет очень-очень трудно. Именно поэтому мы осуществляем все возможные меры для предотвращения коронавируса в ВСУ", - сказал Таран.

  • В Украине на 09:00 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 73 человека умерли. 79 - выздоровели. 
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Вадим Ребрина
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ВСУ минобороны коронавирус Андрей Таран COVID -19
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