Глава Минобороны заявил, что для военных ВСУ не хватает защитных средств

Андрей Таран (Фото: Минобороны)

Министр обороны Андрей Таран заявил, что в ВСУ в условиях пандемии коронавируса не хватает защитных средств для военных. Об этом он сказал в интервью ТСН.Тиждень, которое опубликовано на сайте Минобороны.

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У Тарана спросили, хватает ли защитных средств для военнослужащих и военных медиков.

"Откровенно говоря, нет. Не хватает. Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает. Но мы ведем работу...", - сказал Таран.

По его информации, в ВСУ есть три передвижные мобильные лаборатории для тестов на коронавирус.

Министр отметил, что на фронте очень тяжело соблюдать меры безопасности, в частности, социальную дистанцию. "Безусловно, если у нас появится коронавирус в тех частях, которые задействованы в боевых действиях, находящихся на передовой, это будет очень-очень трудно. Именно поэтому мы осуществляем все возможные меры для предотвращения коронавируса в ВСУ", - сказал Таран.

В Украине на 09:00 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 73 человека умерли. 79 - выздоровели.

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