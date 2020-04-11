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Коронавирус. В Украине заболели 2511 человек, за сутки - 308 новых случаев

Коронавирус. В Украине заболели 2511 человек, за сутки - 308 новых случаев - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
11.04.2020, 09:34

В Украине с начала пандемии выздоровели 79 пациентов, умерли 73 человека

В Украине на 09:00 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. "Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента)", - отметили в Минздраве. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Данные Минздрава на 11 апреля по заболеванию коронавирусом: фото

Фото: пресс-служба Минздрава

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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 151 случай;
  • Волынская область - 52 случая;
  • Днепропетровская область - 55 случаев;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 74 случая;
  • Закарпатская область - 60 случаев;
  • Запорожская область - 64 случая;
  • Ивано-Франковская область - 274 случая;
  • Кировоградская область - 106 случаев;
  • Киев - 396 случаев;
  • Киевская область - 149 случаев;
  • Львовская область - 96 случаев;
  • Луганская область - три случая;
  • Николаевская область - нет случаев;
  • Одесская область - 51 случай;
  • Полтавская область - 24 случая;
  • Ровенская область - 103 случая;
  • Сумская область - 69 случаев;
  • Тернопольская область - 208 случаев;
  • Харьковская область - 8 случаев;
  • Херсонская область - 28 случаев;
  • Хмельницкая область - 18 случаев;
  • Черновицкая область - 409 случаев;
  • Черкасская область - 93 случая;
  • Черниговская область - девять случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • 9 апреля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что пика вспышки избежать можно, но есть условие.
  • По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 10 апреля в Украине было выявлено 2203 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 69 летальных, 61 человек выздоровел. 

Читайте также: LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Арина Толина
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