Коронавирус. В Украине заболели 2511 человек, за сутки - 308 новых случаев

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

В Украине на 09:00 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. "Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента)", - отметили в Минздраве. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Фото: пресс-служба Минздрава

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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 151 случай;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 55 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 60 случаев;

Запорожская область - 64 случая;

Ивано-Франковская область - 274 случая;

Кировоградская область - 106 случаев;

Киев - 396 случаев;

Киевская область - 149 случаев;

Львовская область - 96 случаев;

Луганская область - три случая;

Николаевская область - нет случаев;

Одесская область - 51 случай;

Полтавская область - 24 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 208 случаев;

Харьковская область - 8 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черниговская область - девять случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

9 апреля главный санврач Виктор Ляшко заявил , что пика вспышки избежать можно, но есть условие.

По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 10 апреля в Украине было выявлено 2203 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 69 летальных, 61 человек выздоровел.

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