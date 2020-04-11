Коронавирус. В Украине заболели 2511 человек, за сутки - 308 новых случаев

В Украине на 09:00 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. "Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента)", - отметили в Минздраве. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.
Фото: пресс-служба Минздрава
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 151 случай;
- Волынская область - 52 случая;
- Днепропетровская область - 55 случаев;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 74 случая;
- Закарпатская область - 60 случаев;
- Запорожская область - 64 случая;
- Ивано-Франковская область - 274 случая;
- Кировоградская область - 106 случаев;
- Киев - 396 случаев;
- Киевская область - 149 случаев;
- Львовская область - 96 случаев;
- Луганская область - три случая;
- Николаевская область - нет случаев;
- Одесская область - 51 случай;
- Полтавская область - 24 случая;
- Ровенская область - 103 случая;
- Сумская область - 69 случаев;
- Тернопольская область - 208 случаев;
- Харьковская область - 8 случаев;
- Херсонская область - 28 случаев;
- Хмельницкая область - 18 случаев;
- Черновицкая область - 409 случаев;
- Черкасская область - 93 случая;
- Черниговская область - девять случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- 9 апреля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что пика вспышки избежать можно, но есть условие.
-
По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 10 апреля в Украине было выявлено 2203 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 69 летальных, 61 человек выздоровел.
Читайте также: LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Арина Толина