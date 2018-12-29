В ИС объяснили, кого боевики будут ставить на военный учет

Фото: gur.mil.gov.ua

С 15 января 2019 года на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российские оккупационные власти начнут мероприятия по постановке на военный учет юношей 2002 года рождения. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"На фоне распространения оккупационной администрацией и росСМИ дезинформации о планирующемся "наступлении объединенных сил на мариупольском направлении с целью выхода на границу с РФ", а также "использовании ВСУ химического оружия", в 1 и 2 АК проводились занятия по боевой подготовке "в условиях применения оружия массового поражения", - отмечается в сообщении.

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По данным военных экспертов, террористы усиливают системы инженерных ограждений и наблюдения, минно-взрывные заграждения. Личному составу была поставлена задача о почасовом докладе про изменения в секторах наблюдения

29 декабря 2018 года в Минобороны назвали провокацией информацию российской стороны о том, что ВСУ якобы планируют химическую атаку в зоне проведения ООС.