Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.12.2018, 12:04

В ИС объяснили, кого боевики будут ставить на военный учет

В ИС объяснили, кого боевики будут ставить на военный учет - Фото
Фото: gur.mil.gov.ua

По данным военных экспертов, террористы будут ставить на военный учет 16-летних подростков в ОРДЛО

Реклама
Реклама

С 15 января 2019 года на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российские оккупационные власти начнут мероприятия по постановке на военный учет юношей 2002 года рождения. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"На фоне распространения оккупационной администрацией и росСМИ дезинформации о планирующемся "наступлении объединенных сил на мариупольском направлении с целью выхода на границу с РФ", а также "использовании ВСУ химического оружия", в 1 и 2 АК проводились занятия по боевой подготовке "в условиях применения оружия массового поражения", - отмечается в сообщении.

Реклама

По данным военных экспертов, террористы усиливают системы инженерных ограждений и наблюдения, минно-взрывные заграждения. Личному составу была поставлена задача о почасовом докладе про изменения в секторах наблюдения

29 декабря 2018 года в Минобороны назвали провокацией информацию российской стороны о том, что ВСУ якобы планируют химическую атаку в зоне проведения ООС. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, ис, военный учет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 