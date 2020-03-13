В Италии от коронавируса умерла украинка

Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом в ложном цвете (фото — NIAID)

В Италии умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", - говорится в сообщении.

По информации Укринформа, у гражданки Украины Раисы Малышевой, которая работала в городе Ровато в провинции Брешиа, обнаружили коронавирус. Ее госпитализировали в одну из больниц Кьяры. Женщина находилась в реанимации в тяжелом состоянии

По последним данным, в Италии число умерших вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 1 266 человек, общее количество инфицированных — до 17 660. За последние 24 часа в стране зафиксировали 250 летальных случаев, сообщает ANSA.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.