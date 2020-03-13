В Италии от коронавируса умерла украинка

В Италии умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", - говорится в сообщении.
По информации Укринформа, у гражданки Украины Раисы Малышевой, которая работала в городе Ровато в провинции Брешиа, обнаружили коронавирус. Ее госпитализировали в одну из больниц Кьяры. Женщина находилась в реанимации в тяжелом состоянии