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В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль: фото

12.05.2021, 10:06
В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль: фото - Фото
Фото – пресс-служба Нацполиции

В Ивано-Франковске неизвестный обстрелял автомобиль из гранатомета, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

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Около 23:25 вчера, 11 мая, в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля BMW X5 на Галицкой улице Ивано-Франковска.

По предварительным данным, неизвестный выстрелил в автомобиль из ручного противотанкового гранатомета со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Уголовное дело открыто по статьям об умышленном уничтожении или порче имущества и о незаконном обращении с оружием.

Денис Юдин
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