В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль: фото
12.05.2021, 10:06
Фото – пресс-служба Нацполиции
В Ивано-Франковске неизвестный обстрелял автомобиль из гранатомета, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
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Около 23:25 вчера, 11 мая, в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля BMW X5 на Галицкой улице Ивано-Франковска.
По предварительным данным, неизвестный выстрелил в автомобиль из ручного противотанкового гранатомета со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.
Уголовное дело открыто по статьям об умышленном уничтожении или порче имущества и о незаконном обращении с оружием.
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