В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль: фото

В Ивано-Франковске неизвестный обстрелял автомобиль из гранатомета, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Около 23:25 вчера, 11 мая, в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля BMW X5 на Галицкой улице Ивано-Франковска.

По предварительным данным, неизвестный выстрелил в автомобиль из ручного противотанкового гранатомета со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Уголовное дело открыто по статьям об умышленном уничтожении или порче имущества и о незаконном обращении с оружием.

В июле 2020 года в Мукачево обстреляли из гранатомета курортный комплекс: видео.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.