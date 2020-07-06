В Мукачево обстреляли из гранатомета комплекс отдыха – фото, видео

Сегодня около 03:30 ночи в Мукачево неизвестный обстрелял из гранатомета комплекс отдыха. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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В полиции не называют комплекс, однако, местное СМИ Mukachevo.net пишет, что стреляли по известному комплексу Аква-сити на окраине города.

По данным полиции, повреждена металлическая конструкция помещения бассейна и крыша беседки. Сообщений о жертвах и пострадавших нет. В Mukachevo.net также пишут, что, по предварительным данным, на одной из беседок застрял снаряд РПГ, который не разорвался.

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Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2. ст. 294 (преднамеренное повреждение имущества). Стрелка разыскивают.

7 февраля в Мукачево на одной из улиц произошла перестрелка . Двух человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

После обращения горсовета Мукачево к президенту Владимиру Зеленскому о неудовлетворительной работе полиции в городе глава МВД Арсен Аваков отдал приказ усилить в Мукачево меры безопасности за счет привлечения спецподразделений Нацполиции и Нацгвардии.

При задержании подозреваемые оказывали сопротивление и пытались скрыться. 8 февраля, по данным полиции, в Закарпатской области вместе со спецназом задержали вооруженных лидера и членов преступной группировки.

Фото, видео - mukachevo.net