В Мукачево мужчина повесился в прямом эфире: жаловался на действия полицейских

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

В Мукачево мужчина покончил жизнь самоубийством, транслируя это в прямом эфире в социальной сети. Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное дело по факту возможного доведения до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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"Так, мужчина на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем, заканчивает жизнь самоубийством. Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного дела", - заявили в прокуратуре.

В областной Нацполиции заявили, что сообщение о смерти местного жителя 1992-го года рождения поступило вчера в 19:00. В Нацполиции заявили, что мужчина повесился и "зафиксировал процесс на видео в соцсети".

Следствие поручили Государственному бюро расследований.

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