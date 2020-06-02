В Мукачево мужчина повесился в прямом эфире: жаловался на действия полицейских

В Мукачево мужчина покончил жизнь самоубийством, транслируя это в прямом эфире в социальной сети. Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное дело по факту возможного доведения до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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"Так, мужчина на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем, заканчивает жизнь самоубийством. Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного дела", - заявили в прокуратуре.
В областной Нацполиции заявили, что сообщение о смерти местного жителя 1992-го года рождения поступило вчера в 19:00. В Нацполиции заявили, что мужчина повесился и "зафиксировал процесс на видео в соцсети".
Следствие поручили Государственному бюро расследований.