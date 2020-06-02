Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Мукачево мужчина повесился в прямом эфире: жаловался на действия полицейских

В Мукачево мужчина повесился в прямом эфире: жаловался на действия полицейских - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
02.06.2020, 11:00

В Мукачево мужчина покончил жизнь самоубийством. В прокуратуре открыли дело по статье о возможном доведении до самоубийства

В Мукачево мужчина покончил жизнь самоубийством, транслируя это в прямом эфире в социальной сети. Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное дело по факту возможного доведения до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Так, мужчина на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем, заканчивает жизнь самоубийством. Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного дела", - заявили в прокуратуре. 

В областной Нацполиции заявили, что сообщение о смерти местного жителя 1992-го года рождения поступило вчера в 19:00. В Нацполиции заявили, что мужчина повесился и "зафиксировал процесс на видео в соцсети".

Следствие поручили Государственному бюро расследований.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.
  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Нацполиция самоубийство прокуратура закарпатская область мукачево
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 