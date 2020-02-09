На Закарпатье с применением оружия задержаны члены ОПГ - полиция

Фото: Нацполиция

Национальная полиция задержала на Закарпатье членов ОПГ с применением оружия. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Оперативники, спецназовцы, сотрудники СБУ, детективы ГУ Нацполиции совместно с прокуратурой области провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом. В субботу, 8 февраля, по данным полиции, в поселке Нижние Ворота задержали лидера и членов преступной группировки.

По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому к операции были привлечены спецподразделение КОРД и рота особого назначения. При задержании подозреваемые, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали. В результате никто не пострадал.

Полиция отметила, что лидер преступной группировки передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия были изъяты транспортные средства и оружие.

После проведения процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

7 февраля в Мукачево на одной из улиц произошла перестрелка . Двух человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Полиция открыла дело п о факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием.

После обращения горсовета Мукачево к президенту Владимиру Зеленскому о неудовлетворительной работе полиции в городе глава МВД Арсен Аваков отдал приказ усилить в Мукачево меры безопасности за счет привлечения спецподразделений Нацполиции и Нацгвардии.

Издание mukachevo.net сообщило, что вечером 8 февраля на посту полиции у поселка Нижние Ворота области были задержаны несколько человек, возможно, причастных к перестрелке в Мукачево.

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