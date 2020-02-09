На Закарпатье с применением оружия задержаны члены ОПГ - полиция

Национальная полиция задержала на Закарпатье членов ОПГ с применением оружия. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
Оперативники, спецназовцы, сотрудники СБУ, детективы ГУ Нацполиции совместно с прокуратурой области провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом. В субботу, 8 февраля, по данным полиции, в поселке Нижние Ворота задержали лидера и членов преступной группировки.
По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому к операции были привлечены спецподразделение КОРД и рота особого назначения. При задержании подозреваемые, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали. В результате никто не пострадал.
Полиция отметила, что лидер преступной группировки передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия были изъяты транспортные средства и оружие.
После проведения процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.
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