СМИ: Задержаны возможные причастные к стрельбе в Мукачево - видео

Вчера вечером, 8 февраля, на посту полиции у поселка Нижние Ворота в Закарпатской области были задержаны несколько человек, возможно, причастных к перестрелке в Мукачево. Об этом сообщает mukachevo.net.
По предварительной информации, задержание прошло около 22:00 в то время как два автомобиля с львовской регистрацией Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.
По информации источников издания, это задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево.
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