СМИ: Задержаны возможные причастные к стрельбе в Мукачево - видео

Вчера вечером, 8 февраля, на посту полиции у поселка Нижние Ворота в Закарпатской области были задержаны несколько человек, возможно, причастных к перестрелке в Мукачево. Об этом сообщает mukachevo.net.

По предварительной информации, задержание прошло около 22:00 в то время как два автомобиля с львовской регистрацией Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.

По информации источников издания, это задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево.

7 февраля в Мукачево на одной из улиц произошла перестрелка . Двух человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Полиция открыла дело п о факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием.

После обращения горсовета Мукачево к президенту Владимиру Зеленскому о неудовлетворительной работе полиции в городе глава МВД Арсен Аваков отдал приказ усилить в Мукачево меры безопасности за счет привлечения спецподразделений Нацполиции и Нацгвардии.

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