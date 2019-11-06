В Харькове стреляли посреди улицы: задержаны 14 человек – видео

Вечером 5 ноября в Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полицейские обнаружили на месте происшествия гильзы и пули – их направят на экспертизу. По словам очевидцев, возле спортивного клуба произошел конфликт со стрельбой. В результате выстрелов ранения живота, предплечья и ноги получил 30-летний мужчина, также пострадал автомобиль Mitsubishi.

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Полиция доставила в участок 14 человек для выяснения обстоятельств произошедшего. Правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области