В Харькове стреляли посреди улицы: задержаны 14 человек – видео

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30-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными ранениями

Вечером 5 ноября в Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полицейские обнаружили на месте происшествия гильзы и пули – их направят на экспертизу. По словам очевидцев, возле спортивного клуба произошел конфликт со стрельбой. В результате выстрелов ранения живота, предплечья и ноги получил 30-летний мужчина, также пострадал автомобиль Mitsubishi.

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Полиция доставила в участок 14 человек для выяснения обстоятельств произошедшего. Правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области

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Теги: перестрелка, стрельба, Харьков, салтовка, валентиновская
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