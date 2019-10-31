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По Харькову разгуливал пьяный мужчина с гранатометом: видео

По Харькову разгуливал пьяный мужчина с гранатометом: видео - Фото
ХС • Харьков
31.10.2019, 14:12

Также у задержанного обнаружили нож и стартовый пистолет

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который ходил по спальному району Харькова с гранатометом РПГ-26. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным правоохранителей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения . Полицейские обнаружили у него также стартовый пистолет и нож. Сообщается, что тубус был без заряда взрывного вещества.

Правоохранители изъяли у мужчины оружие – и отправили его на экспертизу. В полиции устанавливают место и цель приобретение этих предметов.

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Решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований.

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Видео, фото: ХС • Харьков/Facebook

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