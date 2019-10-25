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В перестрелке в Харькове пострадал соратник Жилина из Оплота -СМИ

В перестрелке в Харькове пострадал соратник Жилина из Оплота -СМИ - Фото
Фото: Нацполиция
25.10.2019, 14:44

На жизнь Георгия Исакова уже покушались в 2016 году

В Харькове возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской, где сегодня произошла перестрелка, было совершено покушение на Георгия Исакова, соратника лидера пророссийской сепаратистской организации Оплот Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщил журналистке 057 директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, в результате перестрелки в карете "скорой" погиб 35-летний мужчина. Еще один пострадавший, мужчина 40 лет, находится в "неотложке". Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Издание напоминает, что на жизнь Исакова покушались в 2016 году, тогда в мужчину стреляли двое уроженцев Донецкой области. Их и заказчика нападения арестовали. В 2018 году Исакова задерживала СБУ по подозрению в хранении оружия.

25 октября в Харькове после полудня произошла стрельба возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской. В полиции сообщили о двух пострадавших. Один из них скончался по дороге в больницу. Их личности устанавливают. В городе объявлен план-перехват.

Позже на Южном вокзале в Харькове неизвестный взорвал себя гранатой.

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перестрелка Харьков оплот георгий исаков
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