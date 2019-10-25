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В Харькове расстреляли мужчин возле супермаркета: фото, видео

В Харькове расстреляли мужчин возле супермаркета: фото, видео - Фото
Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области
25.10.2019, 13:18

Один пострадавший погиб по дороге в больницу

обновлено

25 октября в Харькове после полудня произошла стрельба возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают детали происшествия, количество стрелявших и пострадавших.

UPD. В полиции сообщили о двух пострадавших. Один из них скончался по дороге в больницу. Их личности устанавливают. В городе объявлен план-перехват.

UPD. По предварительным данным, огонь открыли двое неизвестных.

UPD. Автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, найден неподалеку от места происшествия. Он сожжен.

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Новость дополняется.

Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Видео: Х Харьков/YouTUbe

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стрельба Харьков супермаркет восторг клочковская
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