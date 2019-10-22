В центре Харькова произошла перестрелка: злоумышленники сбежали

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Около часу ночи 22 октября в центре Харькова на улице Пушкинской неизвестные стреляли в двух мужчин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, злоумышленники сбежали с места происшествия на автомобиле. Сейчас проводятся оперативно-поисковые мероприятия по их поиску.

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В полиции считают, что выстрелы были произведены из пневматического оружия. Пострадали двое мужчин 18 и 30 лет. Им оказали помощь в больнице, после чего отпустили.

В полиции открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Вчера под Киевом произошло ДТП со стрельбой . В области объявлен план-перехват.

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