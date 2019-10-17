В Днепре застрелили мужчину: задержаны четыре человека - фото

В Днепре в четверг вечером застрелили мужчина, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Убийство произошло на ул. Набережной Заводской - был расстрелян автомобиль жертвы. От полученных травм мужчина 1992 года рождения погиб на месте. На место преступления приехало руководство областной полиции, открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

В полиции заявили, что на причастность к совершению данного преступления проверяют четырех человек. Их доставили в отделение для проведения первоочередных следственных действий.

Других подробностей правоохранители пока не сообщают.

Ранее в Николаеве на АЗС убили троих человек: подозреваемого задержали.

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