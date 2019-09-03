Во Львове пьяный мужчина с пистолетом угрожал прохожим убийством

В понедельник во Львове был задержан вооруженный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал убийством случайным прохожим. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.
Как сообщают в пресс-службе, в полицию поступил вызов о пьяном мужчине с предметом, похожим на пистолет с глушителем. В то же время поступило сообщение, что неизвестный с пистолетом угрожает убийством мужчине, его жене и ребенку, наставляя на них оружие.
Злоумышленника обнаружили и задержали в одном из местных клубов.
Сотрудники ТОР зашли в заведение и при входе увидели человека с пистолетом. Он был повален на землю, разоружен и задержан.
Задержанным оказался 40-летний житель Львова.
Пистолет находился в боевой готовности.
Полицейские изъяли: пистолет с глушителем, два магазина по восемь патронов, раскладной нож, перчатку.
По данным следствия, мужчина угрожал приблизительно 10 лицам. Все написали заявления.
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