Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Инцидент произошел вечером 2 сентября

В понедельник во Львове был задержан вооруженный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал убийством случайным прохожим. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области

Как сообщают в пресс-службе, в полицию поступил вызов о пьяном мужчине с предметом, похожим на пистолет с глушителем. В то же время поступило сообщение, что неизвестный с пистолетом угрожает убийством мужчине, его жене и ребенку, наставляя на них оружие. 

Злоумышленника обнаружили и задержали в одном из местных клубов. 

Сотрудники ТОР зашли в заведение и при входе увидели человека с пистолетом. Он был повален на землю, разоружен и задержан. 

Задержанным оказался 40-летний житель Львова.

Пистолет находился в боевой готовности. 

Полицейские изъяли: пистолет с глушителем, два магазина по восемь патронов, раскладной нож, перчатку. 

По данным следствия, мужчина угрожал приблизительно 10 лицам. Все написали заявления.

Смотрите также: Стрельба возле метро в Киеве: трое пострадавших - фото, видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: оружие, Нацполиция, преступность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Во Львове пьяный мужчина с пистолетом угрожал прохожим убийством
Во Львове пьяный мужчина с пистолетом угрожал прохожим убийством
Рада рассматривает изменения в Конституцию: трансляция
Рада рассматривает изменения в Конституцию: трансляция
Порошенко не пришел на допрос в ГБР: названа причина - видео
Порошенко не пришел на допрос в ГБР: названа причина - видео
Идеи и Кейсы Лажают все. 3 факап-истории от владельца "Биосферы" Андрея Здесенко
Украина стала основным поставщиком пшеницы в Евросоюз
Продовольствие Украина стала основным поставщиком пшеницы в Евросоюз
Зеленский поручил разделить Укрзалізницю. Что из этого выйдет
Мнение Зеленский поручил разделить Укрзалізницю. Что из этого выйдет
Популярное
фото/видео
Во Львове пьяный мужчина с пистолетом угрожал прохожим убийством
Во Львове пьяный мужчина с пистолетом угрожал прохожим убийством
Рада рассматривает изменения в Конституцию: трансляция
Рада рассматривает изменения в Конституцию: трансляция 15:54
Порошенко не пришел на допрос в ГБР: названа причина - видео
Порошенко не пришел на допрос в ГБР: названа причина - видео 15:45
СБУ предупреждает: поездка в Крым может плохо кончиться - видео
СБУ предупреждает: поездка в Крым может плохо кончиться - видео 13:06
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 