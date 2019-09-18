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Тройное убийство в Николаеве. Подозреваемый задержан: фото

Тройное убийство в Николаеве. Подозреваемый задержан: фото - Фото
Подозреваемый в тройном убийстве (Фото: Нацполиция)
18.09.2019, 18:24

Мотивы убийства он не объяснил, потому что при задержании был пьян

Полицейские задержали подозреваемого  тройном убийстве на автозаправочной станции в Николаеве. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, мужчина на момент задержания был пьян и объяснить мотивы своего поступка не смог. 

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве", - отметил Коваль, добавив, что установлением мотивов займеется полиция.

  • В Николаеве сегодня неизвестные застрелили трех человек на АЗС.
  • Сообщение об обнаружении тел сотрудников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию около 12:20.

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