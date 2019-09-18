Тройное убийство в Николаеве. Подозреваемый задержан: фото

Полицейские задержали подозреваемого тройном убийстве на автозаправочной станции в Николаеве. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, мужчина на момент задержания был пьян и объяснить мотивы своего поступка не смог.
"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве", - отметил Коваль, добавив, что установлением мотивов займеется полиция.
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