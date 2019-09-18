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Князев озвучил версии убийства замглавы ОТГ в Запорожской области

Князев озвучил версии убийства замглавы ОТГ в Запорожской области - Фото
Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 14:45

Информации о возможных политических мотивах убийства у правоохранителей пока нет

Глава Национальной полиции Сергей Князев назвал рабочие версии причин убийства Дмитрия Кириллова - заместителя главы Акимовской территориальной общины Запорожской области. Об этом он рассказал сегодня на брифинге.

"Рассматриваются версии, связанные с его личной жизнью и коммерческой деятельностью. Политической версии, учитывая то, что он был депутатом местного совета, пока нет", - сообщил Князев.

Однако он добавил, что следственная группа только закончила работу на месте происшествия - и более качественные выводы будут оглашены ближе к вечеру.

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ОТГ запорожская область убийство Запорожье сергей князев расстрел ото акимовка дмитрий кириллов
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