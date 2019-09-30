12-летний мальчик случайно застрелил друга: фото, видео

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В результате несчастного случая погиб 15-летний подросток

В Одесской области 12-летний мальчик случайно застрелил из охотничьего ружья 15-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Инцидент произошел в одном из сел Беляевского района. Предварительно установлено, что 15-летний пострадавший находился в гостях у 12-летнего знакомого.

Мальчик решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, которое внезапно выстрелило. 15-летний подросток получил ранение в область груди. От полученного ранения он умер.

Фото: od.npu.gov.ua

Решается вопрос о квалификации данного события.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса.

Владельца оружия и мальчика, который осуществил выстрел, для получения показаний доставили в местное отделение полиции.

Ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

  • 15 января сообщалось, что в Волынской области из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем погиб 16-летний подросток.
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Теги: полиция, ружье, одесская область, фото, видео
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