12-летний мальчик случайно застрелил друга: фото, видео

В Одесской области 12-летний мальчик случайно застрелил из охотничьего ружья 15-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Инцидент произошел в одном из сел Беляевского района. Предварительно установлено, что 15-летний пострадавший находился в гостях у 12-летнего знакомого.

Мальчик решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, которое внезапно выстрелило. 15-летний подросток получил ранение в область груди. От полученного ранения он умер.

Фото: od.npu.gov.ua

Решается вопрос о квалификации данного события.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса.

Владельца оружия и мальчика, который осуществил выстрел, для получения показаний доставили в местное отделение полиции.

Ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.