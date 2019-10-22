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ДТП со стрельбой под Киевом: объявлен план-перехват - фото

ДТП со стрельбой под Киевом: объявлен план-перехват - фото - Фото
стрілянина1
22.10.2019, 07:53

Пострадавший водитель находится в больнице

В селе Княжичи Броварского района Киевской области неизвестные выстрелили в водителя после столкновения с его автомобилем. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

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На месте происшествия работают руководство Главного управления полиции Киевской области, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

Сразу же после инцидента злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Правоохранители ввели в области спецоперацию "Сирена". Они просят автомобилистов с пониманием отнестись к остановке и проверке транспортных средств.

По данным полиции, раненный водитель сейчас находится в больнице.

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дтп план-перехват стрельба княжичи
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