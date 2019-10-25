Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Стрельба в Харькове. Убитый – свидетель в деле Вороненкова

Стрельба в Харькове. Убитый – свидетель в деле Вороненкова - Фото
Фото: Нацполиция
25.10.2019, 16:35

Жертва - родственник подозреваемого по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы

В перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об это корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Бороха Святослав Пархоменко.

По его словам, у Бороха в деле Вороненкова был официальный статус – свидетель. Он должен был выступить в суде.

"Его задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось – это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым", - сказал Пархоменко.

Он уточнил, что Борох – родственник Лося. Его жена является родной сестрой Бороха.

По мнению адвоката, сегодняшняя перестрелка связана с делом Вороненкова.

Читайте также: Убийство экс-депутата Госдумы в Киеве: вдова изменила показания

Напишите нам
Денис Вороненков перестрелка Харьков александр лось владимир борох
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 