Стрельба в Харькове. Убитый – свидетель в деле Вороненкова

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В перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об это корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Бороха Святослав Пархоменко.

По его словам, у Бороха в деле Вороненкова был официальный статус – свидетель. Он должен был выступить в суде.

"Его задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось – это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым", - сказал Пархоменко.

Он уточнил, что Борох – родственник Лося. Его жена является родной сестрой Бороха.

По мнению адвоката, сегодняшняя перестрелка связана с делом Вороненкова.

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