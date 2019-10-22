Убийство экс-депутата Госдумы в Киеве: вдова изменила показания

Денис Вороненков (фото - скриншот видео)

Печерский райсуд столицы отменил сообщение о подозрении россиянину Владимиру Тюрину в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в связи с изменением показаний потерпевшей Марии Максаковой. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Укринформ.

По словам Максимец, во время дополнительных допросов Мария Максакова-Игенбергс полностью изменила свои показания и предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства, указав лиц, которые могут быть к этому причастны.

Отмечается, что показания относительно непричастности Тюрина к убийству потерпевшая и другие свидетели предоставили также в ходе судебного разбирательства по обвинению исполнителей убийства.

"Еще одним основанием для отмены подозрения стало отсутствие доказательств о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении", - добавила Максимец.

При этом она отметила, что органы прокуратуры направили в компетентные органы РФ четыре запроса о предоставлении международно-правовой помощи в данном уголовном производстве.

На один из указанных запросов не было получено положительных ответов. Также не было совершено процессуальное действие по вручению Тюрину сообщение о подозрении.

"Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты об отмене уведомления о подозрении Тюрину. Вместе с тем указанное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова", - отметила Максимец.

Вороненков был застрелен в Киеве в марте 2017 года. В убийстве обвиняется экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, который был ранен охранником Вороненкова и позже скончался в больнице.

9 октября 2017 года ГПУ объявила предполагаемым заказчиком убийства Вороненкова российского криминального "авторитета" Владимира Тюрина, который несколько лет был гражданским мужем Максаковой. Следствие установило, что Тюрин действовал под руководством ФСБ РФ. Полиция объявила его розыск.

В начале этого года в РФ оперативники задержали подозреваемых в похищении в Москве криминального авторитета Юрия Василенко , главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова. До этого Василенко со стрельбой похитили.

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