Убийство экс-депутата Госдумы в Киеве: вдова изменила показания

Печерский райсуд столицы отменил сообщение о подозрении россиянину Владимиру Тюрину в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в связи с изменением показаний потерпевшей Марии Максаковой. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Укринформ.
По словам Максимец, во время дополнительных допросов Мария Максакова-Игенбергс полностью изменила свои показания и предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства, указав лиц, которые могут быть к этому причастны.
Отмечается, что показания относительно непричастности Тюрина к убийству потерпевшая и другие свидетели предоставили также в ходе судебного разбирательства по обвинению исполнителей убийства.
"Еще одним основанием для отмены подозрения стало отсутствие доказательств о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении", - добавила Максимец.
При этом она отметила, что органы прокуратуры направили в компетентные органы РФ четыре запроса о предоставлении международно-правовой помощи в данном уголовном производстве.
На один из указанных запросов не было получено положительных ответов. Также не было совершено процессуальное действие по вручению Тюрину сообщение о подозрении.
"Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты об отмене уведомления о подозрении Тюрину. Вместе с тем указанное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова", - отметила Максимец.
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