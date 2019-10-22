Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Убийство экс-депутата Госдумы в Киеве: вдова изменила показания

Убийство экс-депутата Госдумы в Киеве: вдова изменила показания - Фото
Денис Вороненков (фото - скриншот видео)
22.10.2019, 18:33

Россиянина Тюрина уже не подозревают в заказе преступления

Печерский райсуд столицы отменил сообщение о подозрении россиянину Владимиру Тюрину в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в связи с изменением показаний потерпевшей Марии Максаковой. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Укринформ.

По словам Максимец, во время дополнительных допросов Мария Максакова-Игенбергс полностью изменила свои показания и предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства, указав лиц, которые могут быть к этому причастны.

Отмечается, что показания относительно непричастности Тюрина к убийству потерпевшая и другие свидетели предоставили также в ходе судебного разбирательства по обвинению исполнителей убийства.

"Еще одним основанием для отмены подозрения стало отсутствие доказательств о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении", - добавила Максимец.

При этом она отметила, что органы прокуратуры направили в компетентные органы РФ четыре запроса о предоставлении международно-правовой помощи в данном уголовном производстве.

На один из указанных запросов не было получено положительных ответов. Также не было совершено процессуальное действие по вручению Тюрину сообщение о подозрении.

"Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты об отмене уведомления о подозрении Тюрину. Вместе с тем указанное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова", - отметила Максимец.

  • Вороненков был застрелен в Киеве в марте 2017 года. В убийстве обвиняется экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, который был ранен охранником Вороненкова и позже скончался в больнице.
  • 9 октября 2017 года ГПУ объявила предполагаемым заказчиком убийства Вороненкова российского криминального "авторитета" Владимира Тюрина, который несколько лет был гражданским мужем Максаковой. Следствие установило, что Тюрин действовал под руководством ФСБ РФ. Полиция объявила его розыск.
  • В начале этого года в РФ оперативники задержали подозреваемых в похищении в Москве криминального авторитета Юрия Василенко, главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова. До этого Василенко со стрельбой похитили.

Читайте также: Вдова Вороненкова назвала вероятное имя его убийцы

Напишите нам
Денис Вороненков владимир тюрин убийство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 