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03.06.2019, 06:25

Вдова Вороненкова назвала вероятное имя его убийцы

Вдова Вороненкова назвала вероятное имя его убийцы - Фото
Денис Вороненков (фото - скриншот видео)

Мария Максакова считает, что убийство ее мужа, экс-депутата Госдумы РФ, мог совершить его друг Денис Панаитов

Оперная певица Мария Максакова считает, что убийство ее супруга, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, мог совершить его друг Денис Панаитов. Об этом она сообщила в интервью российскому телеканалу НТВ.

Максакова сослалась на материалы НРСД, в которых Панаитов якобы сам признается в совершении преступления.

По словам Максаковой, 22 марта 2017 года, т.е., сутки до убийства Вороненкова, была заключена сделка об обмене киевской квартиры Панаитова на московскую жилплощадь супругов в комплексе Москва-сити. Дочь Вороненкова от первого брака - Екатерина - выступала посредником при оформлении квартиры в Москве-сити.

Панаитов, пословам вдовы, выдал девушке расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей, но позже опровергла факт передачи денег, заявив, что употребляла наркотические и психотропные вещества.

Максакова отметила, что после завершения сделки девушка пропала, а у самой певицы пытались отобрать квартиру в Киеве, которая ей должна была достаться по итогам сделки.

В начале этого года в РФ оперативники задержали подозреваемых в похищении в Москве криминального авторитета Юрия Василенко, главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова. До этого Василенко со стрельбой похитили.

Вороненков был застрелен в Киеве в марте 2017 года. В убийстве также обвиняется экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, который был ранен охранником Вороненкова и позже скончался в больнице.

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Теги: Денис Вороненков, мария максакова, Денис Панаитов
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