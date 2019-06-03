Вдова Вороненкова назвала вероятное имя его убийцы

Денис Вороненков (фото - скриншот видео)

Оперная певица Мария Максакова считает, что убийство ее супруга, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, мог совершить его друг Денис Панаитов. Об этом она сообщила в интервью российскому телеканалу НТВ.

Максакова сослалась на материалы НРСД, в которых Панаитов якобы сам признается в совершении преступления.

По словам Максаковой, 22 марта 2017 года, т.е., сутки до убийства Вороненкова, была заключена сделка об обмене киевской квартиры Панаитова на московскую жилплощадь супругов в комплексе Москва-сити. Дочь Вороненкова от первого брака - Екатерина - выступала посредником при оформлении квартиры в Москве-сити.

Панаитов, пословам вдовы, выдал девушке расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей, но позже опровергла факт передачи денег, заявив, что употребляла наркотические и психотропные вещества.

Максакова отметила, что после завершения сделки девушка пропала, а у самой певицы пытались отобрать квартиру в Киеве, которая ей должна была достаться по итогам сделки.

В начале этого года в РФ оперативники задержали подозреваемых в похищении в Москве криминального авторитета Юрия Василенко, главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова. До этого Василенко со стрельбой похитили.

Вороненков был застрелен в Киеве в марте 2017 года. В убийстве также обвиняется экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, который был ранен охранником Вороненкова и позже скончался в больнице.