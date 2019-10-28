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Перестрелка в Харькове. Полиция показала обыск у киллера: фото

Перестрелка в Харькове. Полиция показала обыск у киллера: фото - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua
28.10.2019, 19:15

В полиции говорят, что это самый большой арсенал, изъятый в Харькове за последние годы

В полиции Харькова рассказали об участниках перестрелки на улице Клочковской 25 октября, основных версиях преступления и результатах обысков. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Глава полиции Харькова Валерий Сокуренко рассказал, что потерпевшие имеют "определенное криминальное прошлое".

По его словам, погибший от огнестрельных ранений 40-летний житель Харьковской области (Владимир Борох, - ред.) неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, имеет судимости за совершение уголовных преступлений. Его 41-летний знакомый (Георгий Исаков, - ред.), который выжил во время нападения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Исаков с несколькими огнестрельными ранениями находится в больнице. У его палаты установлена круглосуточная охрана из числа сотрудников спецназа.

Главные версии полиции: покушение на умышленное убийство по заказу людьми из окружения потерпевших, друзей, знакомых по мотивам личной неприязни, мести, корыстных побуждений, или связанными с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших.

Во время обыска по месту жительства в Харькове жителя Горловки, который подорвал себя в районе харьковского вокзала, изъято 13 мобильных телефонов, два ноутбука, документы и значительный арсенал оружия: 130 подствольных гранат к подствольному гранатомету, пять тротиловых шашек, семь ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, шесть пехотных огнеметов "Шмель", фрагменты стрелкового оружия, автоматическое оружие, пистолеты, большое количество патронов различных калибров.

В полиции говорят, что это самый большой арсенал, изъятый в Харькове за последние годы.

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перестрелка Харьков киллер георгий исаков
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