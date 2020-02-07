В Мукачево произошла перестрелка: есть раненые - фото

Фото: пресс-служба Национальной полиции

7 февраля в Мукачево Закарпатской области на одной из улиц произошла перестрелка. Двух человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника поехали в неизвестном направлении", - заявляют в полиции.

Ранения получили 24-летний и 40-летний жители Мукачево.

Сейчас полицейские изучают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

Вчера в Госбюро расследований сообщили, что трех полицейских в Мукачево подозревают в избиении семейной пары.

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