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ГБР: В Мукачево трое полицейских избили семейную пару

ГБР: В Мукачево трое полицейских избили семейную пару - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
06.02.2020, 13:35

Подозреваемым грозит от трех до восьми лет тюрьмы

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении временно и.о. замкомандира взвода и двум патрульным в Мукачево по подозрению в избиении семейной пары. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

По данным ГБР, замкомандира совместно с коллегой остановили автомобиль "Citroen", в котором находилось трое пассажиров. 

"Замкомандира без предупреждения неправомерно применил слезоточивый газ против одного из пассажиров автомобиля, затем повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу", - заявляют в ГБР.

Через пять минут на место события прибыли еще двое патрульных, которые, по данным ГБР, присоединились к избиению. 

"Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из авто", - добавили в ГБР. 

Все трое полицейских отстранены от службы. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. 

  • 11 октября 2019 года областная прокуратура установила причастность двух полицейских к избиению и пыткам двух человек на железнодорожном вокзале Одессы.
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