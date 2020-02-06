ГБР: В Мукачево трое полицейских избили семейную пару

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении временно и.о. замкомандира взвода и двум патрульным в Мукачево по подозрению в избиении семейной пары. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, замкомандира совместно с коллегой остановили автомобиль "Citroen", в котором находилось трое пассажиров.

"Замкомандира без предупреждения неправомерно применил слезоточивый газ против одного из пассажиров автомобиля, затем повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу", - заявляют в ГБР.

Через пять минут на место события прибыли еще двое патрульных, которые, по данным ГБР, присоединились к избиению.

"Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из авто", - добавили в ГБР.

Все трое полицейских отстранены от службы. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.