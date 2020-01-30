У дома ребенка в Харькове прогремел взрыв и произошла перестрелка

В Харькове, возле областного дома ребенка №2 на улице Кузнецккой, произошла перестрелка и прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В городе и области объявлен план-перехват. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По показаниям очевидцев, с места инцидента уехал белый автомобиль, в котором может находиться пострадавший.

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Местное издание Vgorode.kh сообщает, что в конфликте участвовали около 15 человек, а пострадавшим может быть боец Нацкорпуса. Корреспондент LIGA.net пытался связаться с пресс-службой городской ячейки, однако там трубку так и не взяли.

Гавврач дома ребенка Елена Читилина в комментарии Суспільне:Харків сообщила, что никто из детей и сотрудников учреждения не пострадал.

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Видео: UA:Харків/Facebook

Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области