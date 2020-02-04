В Ивано-Франковске "заказали" экс-мужа за алименты. Вмешалась СБУ

Ивано-Франковск (фото - LIGA.net)

В Ивано-Франковске удалось сорвать заказное убийство гражданина одной из стран ЕС: организатор преступного замысла задержан. Об этом сообщил пресс-центр Служба безопасности Украины.

СБУ пишет: была получена информация, что иностранка-студентка одного из вузов областного центра подыскивает киллера, чтобы "убрать" бывшего мужа за $4300. Повод - после развода ребенок остался с отцом, а женщину обязали платить алименты.

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В итоге правоохранители задержали заказчицу и "киллера" в момент передачи аванса в размере $500 рядом с домом, где она снимала квартиру. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

О ситуации сообщили консулу иностранного государства.