СБУ и спецслужба Грузии предотвратили двойное заказное убийство

Фото - пресс-центр Службы безопасности Украины

Служба безопасности Украины в ходе совместной спецоперации со Службой госбезопасности Грузии предотвратила двойное заказное убийство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе заявляют, что организаторами преступления являются трое представителей уголовных кругов из Украины и Грузии. По данным следствия, они действовали по указанию главарей одного из грузинских преступных группировок, которые планировали "убрать" двух конкурентов.

"Через украинского сообщника подыскали "киллера", который согласился выполнить задание за $20 000. Убийце передали информацию, в частности фото и видео, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплаченный перелет в Тбилиси и организовали встречу с грузинскими фигурантами дела", - сообщают в СБУ.

В Грузии один из возможных организаторов, по данным спецслужбы, передал исполнителю $4000 аванса, автомат и взрывчатку для убийства.

После процессуального документирования действий злоумышленников, правоохранители задержали в Харькове одного из подозреваемых, задействованных в организации заказного убийства. Одновременно спецслужбы в Грузии задержали двух подозреваемых.