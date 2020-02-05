В жилье двоих чиновников НАПК проникли неизвестные

В ночь с 3 на 4 февраля в жилье руководителей двух департаментов Национального агентства противодействия коррупции проникли неизвестные. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Обстоятельства инцидентов дают основания утверждать, что за проникновением могла стоять организованная группа, которая хотела надавить на чиновников в связи с их деятельностью.
Глава НАПК Александр Новиков сообщил о происшествиях генпрокурору Руслану Рябошапке и главе Нацполиции Игорю Клименко.
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