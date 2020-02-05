В жилье двоих чиновников НАПК проникли неизвестные

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В ночь с 3 на 4 февраля в жилье руководителей двух департаментов Национального агентства противодействия коррупции проникли неизвестные. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Обстоятельства инцидентов дают основания утверждать, что за проникновением могла стоять организованная группа, которая хотела надавить на чиновников в связи с их деятельностью.

Глава НАПК Александр Новиков сообщил о происшествиях генпрокурору Руслану Рябошапке и главе Нацполиции Игорю Клименко.

15 января Кабмин утвердил Новикова новым главой НАПК.

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