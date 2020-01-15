Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин утвердил Новикова новым главой НАПК

Кабмин утвердил Новикова новым главой НАПК - Фото
Александр Новиков (фото - Transparecy International)
15.01.2020, 11:55

Новый глава агентства обещает начать с антикоррупционной стратегии

Правительство утвердило кандидатуру Александра Новикова на должность главы Нацагентства противодействия коррупции. Такое решение было принято сегодня на заседании Кабмина, передает корреспондент LIGA.net.

В своем выступлении Новиков отметил, что в первую очередь займется утверждением антикоррупционной стратегии. "Этот документ должен обобщить все действия каждого органа госвласти в сфере выявления коррупционных рисков в нормативных документах, среди персонала, и ликвидировать риски", - сказал он.

Вторая задача - полная автоматизация проверок деклараций топ-чиновников: судей, прокуроров, членов правительства, глав администраций, райсоветов и облсоветов.

  • Ранее сообщалось, что НАБУ объявило о подозрении бывшей главе НАПК Корчак.

Читайте также: Расследовал дела о ЗНО. Новиков - новый глава НАПК: кто он

Напишите нам
напк александр новиков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 