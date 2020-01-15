Кабмин утвердил Новикова новым главой НАПК

Александр Новиков (фото - Transparecy International)

Правительство утвердило кандидатуру Александра Новикова на должность главы Нацагентства противодействия коррупции. Такое решение было принято сегодня на заседании Кабмина, передает корреспондент LIGA.net.

В своем выступлении Новиков отметил, что в первую очередь займется утверждением антикоррупционной стратегии. "Этот документ должен обобщить все действия каждого органа госвласти в сфере выявления коррупционных рисков в нормативных документах, среди персонала, и ликвидировать риски", - сказал он.

Вторая задача - полная автоматизация проверок деклараций топ-чиновников: судей, прокуроров, членов правительства, глав администраций, райсоветов и облсоветов.

Ранее сообщалось , что НАБУ объявило о подозрении бывшей главе НАПК Корчак.

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