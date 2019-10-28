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НАБУ объявило о подозрении бывшей главе НАПК Корчак

НАБУ объявило о подозрении бывшей главе НАПК Корчак - Фото
_GUD3288
28.10.2019, 14:39

Экс-чиновница не задекларировала имущество на сумму более 544000 грн

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшей чиновнице Национального агентства по предотвращению коррупции в недекларировании имущества на сумму более 544000 грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В релизе бюро не указывается имя подозреваемого члена НАПК, но о нем говорится в женском роде. Единственная женщина в составе НАПК - его бывшая глава Наталья Корчак.

Следствие установило, что экс-чиновница не внесла в декларацию за 2016 год сведения об автомобиле, который находился в ее постоянном пользовании.

Эту машину, по данным НАБУ,  в 2016 году приобрела мать мужа бывшей чиновницы за 544,39 тыс грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 г она находилась в постоянном пользовании экс-главы НАПК. При этом она не отразила этот факт в декларации за 2016 г.

Действия бывшей чиновницы квалифицированы по ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК.

Сюжет об автомобиле Skoda Octavia, который зарегистрирован на свекровь Корчак, но которым пользуется она сама, вышел в мае 2017 года на BIHUS.info.

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