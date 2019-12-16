Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Расследовал дела о ЗНО. Новиков - новый глава НАПК: кто он

Расследовал дела о ЗНО. Новиков - новый глава НАПК: кто он - Фото
Александр Новиков (фото - Transparecy International)
16.12.2019, 10:40

Александр Новиков победил в конкурсном отборе

Прокурор Александр Новиков стал новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает Transparency International.

Сейчас он работает прокурором в Департаменте надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Читайте также: НАПК: У Зеленского нарушения в финотчетности, у Порошенко - нет

Одно из его наиболее громких дел в суде - о возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания (ЗНО). В деле фигурируют дети политиков и чиновников, которые якобы могли поступить в ВУЗы по сфальсифицированным результатам экзаменов.

В 2015 году Новиков был претендентом на должность главы первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить его одним из трех заместителей нынешнего главы САП Назара Холодницкого. 

  • Ранее сообщалось, что НАБУ объявило о подозрении бывшей главе НАПК Корчак.

Читайте также: НАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривень

Напишите нам
напк зно Transparency International александр новиков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 