Расследовал дела о ЗНО. Новиков - новый глава НАПК: кто он

Александр Новиков (фото - Transparecy International)

Прокурор Александр Новиков стал новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает Transparency International.

Сейчас он работает прокурором в Департаменте надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Читайте также: НАПК: У Зеленского нарушения в финотчетности, у Порошенко - нет

Одно из его наиболее громких дел в суде - о возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания (ЗНО). В деле фигурируют дети политиков и чиновников, которые якобы могли поступить в ВУЗы по сфальсифицированным результатам экзаменов.

В 2015 году Новиков был претендентом на должность главы первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить его одним из трех заместителей нынешнего главы САП Назара Холодницкого.

Ранее сообщалось , что НАБУ объявило о подозрении бывшей главе НАПК Корчак.

Читайте также: НАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривень