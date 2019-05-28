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28.05.2019, 12:56

НАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривень

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НАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривеньНАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривеньНАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривеньНАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривень
НАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривеньНАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривеньНАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривеньНАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривень
НАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривеньНАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривеньНАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривеньНАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривень

Неточности нашли в декларациях омбудсмена Людмилы Денисовой, нардепов Вадима Рабиновича, Вадима Новинского и других

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило 110 деклараций 72 нардепов за 2017-2019 годы и выявило неточностей на 8,5 млрд гривень в 77 декларациях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сказано,что НАБУ приобщило к материалам соответствующих уголовных производств 10 выводов НАПК по признакам уголовных преступлений в декларациях Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука.

Досудебное расследование НАБУ начало из-за декларации омбудсмена Людмилы Денисовой, которая указала недостоверные сведения. В отношении нардепа от Оппоблока Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу.

Также по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд четыре протокола об админинарушениях. Еще в 49 декларациях нардепов указаны недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность.

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Теги: Вадим Новинский, вадим рабинович, напк, декларация, омбудсмен, Дмитрий Святаш
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