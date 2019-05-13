В Житомирской области 13 школьников попали в больницу из-за газа

Фото: LIGA.net

В Коростышеве Житомирской области 13 школьников госпитализированы из-за аэрозольного газа. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, около 10:40, во время перерыва между уроками в помещении школьного туалета на третьем этаже кто-то из учеников распылил вещество. У детей появилось жжение глаз и кожи.

Реклама

В больницу попали дети 2005 и 2009 годов рождения.

В школе после проветривания продолжились уроки.

Полиция также сообщает, что школьник, распыливший газ, установлен: это ученик 8 класса, 2005 года рождения. Открыто уголовное производство, предварительная квалификация происшествия – хулиганство.

4 марта в школе № 30 города Чернигова неизвестный распылил газовый баллончик, в результате чего семерых детей отвезли в больницу на обследование.