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13.05.2019, 17:11

В Житомирской области 13 школьников попали в больницу из-за газа

В Житомирской области 13 школьников попали в больницу из-за газа - Фото
Фото: LIGA.net

В школе Коростышева восьмиклассник распылил газ

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В Коростышеве Житомирской области 13 школьников госпитализированы из-за аэрозольного газа. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, около 10:40, во время перерыва между уроками в помещении школьного туалета на третьем этаже кто-то из учеников распылил вещество. У детей появилось жжение глаз и кожи.

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В больницу попали дети 2005 и 2009 годов рождения.

В школе после проветривания продолжились уроки.

Полиция также сообщает, что школьник, распыливший газ, установлен: это ученик 8 класса, 2005 года рождения. Открыто уголовное производство, предварительная квалификация происшествия – хулиганство.

4 марта в школе № 30 города Чернигова неизвестный распылил газовый баллончик, в результате чего семерых детей отвезли в больницу на обследование.

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Теги: газ, школа, житомирская область
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