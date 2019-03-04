В школе Чернигова распылили газ, семерых детей повезли в больницу

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацполиции

В школе № 30 города Чернигова неизвестный распылил газовый баллончик, в результате чего семерых детей отвезли в больницу на обследование. Об этом сообщает пресс-секретарь Черниговского городского отдела полиции Юлия Ковтун, передает Укринформ.

"Девятеро детей пожаловались на состояние здоровья, семерых из них увезли в больницу на обследование, двоих забрали родители", - рассказала она.

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По словам Ковтун, сообщение о распылении газа поступило около полудня. Детей вывели из школы для проветривания помещения. Ближе к обеду ситуация в учебном заведении стабилизировалась.

На месте работала полиция. Нашли ли виновника срыва учебного процесса, пока неизвестно.

19 декабря в общеобразовательной школе Черноморска Одесской области распылили перцовый газ. Полиция установила, что к этому причастна 13-летняя ученица. Школьников эвакуировали из здания. В результате инцидента пострадали четверо шестиклассников, их отвезли в больницу, где поставили диагноз "острое респираторное отравление неизвестного происхождения".