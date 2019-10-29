В Житомирской области массово гибнет рыба

Среди погибшей рыбы больше всего насчитывается карася (Фото: Журнал Житомира)

Житомирский рыбоохранный патруль зафиксировал мор водных биоресурсов на реке Уж у села Немировка. Об этом сообщает ре региональное издание Журнал Житомира.

В Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Житомирской области 28 октября 2019 года поступило сообщение о массовой гибели рыбы на реке Уж за пределами с. Немировка Коростенского района. На место происшествия выехала комиссия в составе представителей рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции Полесского округа, Главного управления Госпродпотребслужбы в области.

При обследовании зафиксировано 53667 экземпляров погибшей рыбы: 53613 экземпляров карася, 18 - красноперки, 36 - окуня.



Специалисты отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые направлены на исследование для установления причины гибели.

В 2018 году в Запорожье судили руководителя Департамента экологии и природных ресурсов Запорожской ОГА и директора предприятия-подрядчика по обвинению в преступлениях, повлекших замор рыбы в Молочном лимане. Общий ущерб - 92 млн грн.

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