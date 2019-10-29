Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Житомирской области массово гибнет рыба

В Житомирской области массово гибнет рыба - Фото
Среди погибшей рыбы больше всего насчитывается карася (Фото: Журнал Житомира)
29.10.2019, 16:20

Отобраны пробы воды, причины устанавливаются

Житомирский рыбоохранный патруль зафиксировал мор водных биоресурсов на реке Уж у села Немировка. Об этом сообщает ре региональное издание Журнал Житомира.

В Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Житомирской области 28 октября 2019 года поступило сообщение о массовой гибели рыбы на реке Уж за пределами с. Немировка Коростенского района. На место происшествия выехала комиссия в составе представителей рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции Полесского округа, Главного управления Госпродпотребслужбы в области.

При обследовании зафиксировано 53667 экземпляров погибшей рыбы: 53613 экземпляров карася, 18 - красноперки, 36 - окуня.

Специалисты отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые направлены на исследование для установления причины гибели.

В 2018 году в Запорожье судили руководителя Департамента экологии и природных ресурсов Запорожской ОГА и директора предприятия-подрядчика по обвинению в преступлениях, повлекших замор рыбы в Молочном лимане. Общий ущерб - 92 млн грн.

Читайте также: В Мариуполе зафиксирована массовая гибель рыбы: видео

Напишите нам
мор рыбы массовая гибель рыбы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 