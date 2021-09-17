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В кафе в центре Харькова из помпового ружья застрелился предприниматель – полиция

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 18:39
В кафе в центре Харькова из помпового ружья застрелился предприниматель – полиция - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове, в туалете кафе, расположенном на проспекте Независимости, из помпового ружья застрелился мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Полиция предварительно установила, что мужчина 1965 года, предприниматель в ресторанном бизнесе, выстрелил себе в голову из зарегистрированного на него ружья.

В кафе в центре Харькова из помпового ружья застрелился предприниматель – полиция

По месту жительства погибшего следователи нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за свой поступок.

По адресу работает следственно-оперативная группа.

В кафе в центре Харькова из помпового ружья застрелился предприниматель – полиция

Как уточняет Суспильне, происшествие произошло в помещении кафе "Чили", расположенном в одном из корпусов университета им. Каразина.

Как сказал изданию начальник Главного управления полиции Харьковской области Станислав Перлин, по предварительной версии, мужчина имеет отношение к заведению.

"Кафе на сегодняшний день не работает, находится на ремонте, там никого нет. Предварительно, произошло самоубийство, мы сейчас все выясняем. Человек имеет отношение к этому заведению, которое закрыто на ремонт", – сказал Перлин.

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Вадим Ребрина
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Харьков кафе самоубийство
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